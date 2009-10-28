Аграрные предприятия Крыма увеличили реализацию продукции

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-сентябрь 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Автономной Республике Крым, в том числе объем реализации продукции растениеводства увеличился на 9%, продукции животноводства - на 6%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации за январь-сентябрь 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. возросли на 3%, в том числе на продукцию животноводства - на 10%, растениеводства - снизились на 5%.

Как сообщал УНИАН, аграрные предприятия Крыма за 8 месяцев 2009 г. увеличили реализацию продукции на 4,6% при росте цен на 1,4%.