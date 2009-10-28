В Тернопольской области более 80% площадей сахарной свеклы

В Тернопольской области сахарная свекла убрана с площади 28 тыс. га, что составляет 84% засеянных площадей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, собрано 791,3 тыс. т сахарной свеклы при средней урожайности 283 ц/га.

М.ДЕРМАНСКАЯ отметила, что средняя урожайность в этом году значительно ниже прошлогодней (403 ц/га). “Из-за жары и засухи в почве не было влаги, а корень в таких условиях не растет”, – объяснила причины уменьшения урожайности начальник отдела.

По ее словам, уборку сахарной свеклы уже завершили в Козовском районе (убрали с площади 6 тыс. га) и в Подгаецком (2,7 тыс. га). Завершается уборка свеклы в Густинском районе (97%). В то же время в Зборовском районе только приступили к копке, поскольку отсюда свеклу везут в Дубно, в котором сахарозавод только начал принимать сырье.