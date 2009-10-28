В Крыму запасы кормов снизились
16:32, 28 октября 2009Агро
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На начало октября на 13%
По состоянию на 1 октября 2009 г., в сельскохозяйственных предприятиях Автономной Республики Крым (кроме малых), занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 110,2 тыс. тонн кормовых единиц.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, по сравнению с 1 октября 2008 года, запасы кормов уменьшились на 13,0%. В том числе запасы концентрированных кормов составили 60,7 тыс. тонн к. ед. (на 17% меньше).
В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 5,8 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 3,2 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 7,0 и 4,0 ц к. ед.).
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