В Крыму реализация зерна увеличилась

В январе-сентябре 2009 г. сельскохозяйственные предприятия Автономной Республики Крым реализовали по всем направлениям 551,6 тыс. т зерновых культур, или 105,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 341,4 тыс. т, ячменя - 182,3 тыс. т. Кроме того, с начала года реализовано 12,6 тыс. т семян подсолнечника.

В январе-сентябре 2009 г. в Крыму средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 924,0 грн. за 1 тонну, в том числе на пшеницу - 856,8 грн. за 1 т (в январе-сентябре 2008 г. - соответственно 978,5 и 999,2 грн. за 1 т).

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями Автономной Республики Крым реализовано по всем направлениям 457,6 тыс. т зерновых культур, или 107,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.