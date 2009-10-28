В Винницкой обл. реализация семян подсолнечника выросла

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-сентябре 2009 года увеличили реализацию семян подсолнечника в 11,3 раза, или на 65 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 71,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период цена семян подсолнечника, которые реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 31,5%, или 0,768 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,671 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась в 11,5 раза, или на 43,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 47,2 тыс. тонн.