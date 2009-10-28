“Львовсельмаш” остановил производство продукции

ОАО “Львовсельмаш” – производитель сельскохозяйственной техники – в третьем квартале т.г. не изготовил ни одной единицы продукции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Свободного профсоюза Всеукраинского объединения солидарных тружеников (СП “ВОСТ”) ОАО “Завод “Львовсельмаш” Петр ОНИЩАК.

По его словам, завод за отчетный период практически не работал. П.ОНИЩАК также заявил, что предприятие распродает собственное металлаимущество, однако деньги за него на счета не поступают. "Я могу сказать, что больше 2 тыс. тонн металлоимущества продали, а деньги отсутствуют. В то же время, заработная плата уменьшилась на 15-20%”, - сказал он.

На предприятии сложившуюся ситуацию обьясняют отсутствием спроса на рынке. Однако, по словам П.ОНИЩАКА, причина - в неефективном руководстве. “Я могу вам с увереностью сказать, что команда, которая захватила предприятие, не заинтересована в том, чтобы завод работал. Им нужная только земля для ведения строительства», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Львовсельмаш" в первом полугодии т.г. сократил производство в 2,5 раза против аналогичного периода 2008 года - с 5 млн. грн. до 2 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО „Львовсельмаш" создано в 1996 году на базе одноименного завода, основанного в 1945 году. Это единственное в Украине и СНГ специализированное предприятие по выпуску машин для химической защиты растений и внесения в почву жидких минеральных удобрений. Кроме этого, завод изготавливает почвообрабатывающую технику, машины для выращивания картофеля, кормоуборочную технику, запчасти для машин собственного производства и другой сельскохозяйственной техники, обеспечивает их сервисное обслуживание.

Предприятие приватизировано в 1996-м году. 50%+1 акция принадлежали государству.

С декабря 2008 года свыше 60% акций завода «Львовсельмаш» сконцентрировал президент компании «Рассвет» (г. Запорожье) Петр САБАШУК.