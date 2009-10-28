ЕК пока не комментирует решение Саркози о помощи аграриям

Еврокомиссия пока не комментирует решение президента Франции Николя САРКОЗИ увеличить помощь агропроизводителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня спикер Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕРР.

«Мы ожидаем официальной информации для того, чтобы оценить, насколько заявленная помощь отвечает европейским правилам государственной помощи, в том числе правилам предоставления помощи в условиях нынешнего экономического кризиса», – сказал он.

Представитель Еврокомиссии других деталей не сообщил.

Как сообщал УНИАН, 27 октября т.г. президент Франции Н.САРКОЗИ объявил о предоставлении беспрецедентной помощи сельскому хозяйству в размере 1,65 млрд. евро. По его словам, из этой суммы 1 млрд. евро будут доступны в виде банковских кредитов, еще 650 млн. евро – в виде государственной помощи. Кредитная ставка составит 1,5% годовых, а для молодых фермеров – 1% годовых.

Справка УНИАН. Франция – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в ЕС. В ее аграрном секторе работает 770 тыс. человек. В то же время французский агросектор получает и наибольшую помощь из бюджета ЕС – в 2008 году общая сумма помощи составила 10 млрд. евро.