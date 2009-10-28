В Винницкой обл. упало производство алкоголя

Предприятия Винницкой области в январе-сентябре т.г. сократили производство алкогольных напитков на 2,3% или на 0,111 млн. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 4,68 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства алкогольных изделий связано с сокращением объемов алкогольного рынка.

В то же время, предприятия Винницы в сентябре т.г. увеличили объемы производства водки и других крепких спиртных напитков в 1,5 раза или на 376,1 тыс. дал., по сравнению с августом, – до 617,3 тыс. дал. По сравнению с сентябрем 2008 года в сентябре этого года производство алкогольных напитков увеличилось на 18,48% или на 96,3 тыс. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области алкогольные напитки производят 3 завода. На их долю приходится до 25% общеукраинского объема производства алкоголя.