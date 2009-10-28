Эксперты: спрос в мире на удобрения будет расти

Спрос в мире на простые и сложные удобрения будет расти. Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной для УНИАН аналитиками инвестиционной группы "Сократ".

"Что касается мирового рынка удобрений, то глобальный спрос на продовольственные товары и с/г продукцию постоянно растет, в первую очередь со стороны Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки", - отмечается в отчете. По мнению аналитиков "Сократа", этот спрос будет побуждать интенсивнее использовать существующие земельные ресурсы. "Ситуацию осложняет также отвлечение земель на выращивание рапса, сои и других культур для изготовления биотоплива", - говорится в аналитическом отчете. В этой связи аналитики "Сократа" отмечают, что важным фактором интенсификации землепользования выступает взвешенный подход при внесении удобрений. "Поэтому спрос на простые и сложные удобрения будет расти", - подитоживают аналитики.