Украина уже продала по мировым ценам 8,5 млн. т зерна

Украина в нынешнем маркетинговом году уже продала по мировым ценам 8,5 млн. тонн зерна, в планах – продажа в пределах 20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«В этом маркетинговом году, с 1 июля, мы уже продали почти 8,5 млн. тонн зерна, и наш план – в пределах 20 млн. тонн, то есть мы все равно продаем по мировым ценам», - сказал министр, добавив, что «в минувшем маркетинговом году мы продали на внешнем рынке 24 млн. тонн зерна».

При этом он отметил, что непосредственный производитель зерна получает за свою продукцию меньше рыночной цены. «Я не сторонник трейдеров. Но не верьте тому, что трейдер зерна сегодня имеет на тонне зерна 100 долларов. Почему? Потому что они сегодня в реализации зерна зависят от мирового уровня», - сказал Ю. МЕЛЬНИК. И добавил: «Безусловно, нас тревожит то, что сегодня часть денег остается, скажем так, на переделах, и их в конце концов меньше получает тот, кто выращивает зерно, и тот, кто его тяжелым трудом получает».

Министр признал, что в стране еще не все сделано «для того, чтобы сегодня производитель зерна получал за него максимум из того, что может заплатить рынок». Но в то же время он подчеркнул, что «в условиях даже финансового кризиса то, что у нас есть такие инструменты, как Аграрный фонд, который работает на этом рынке, и который уже в этом году по зерну, выращенному в этом году, то есть с 1 июля, провел операций с зерном на сумму 1,7 млрд. грн., это как раз тот финансовый инструмент, который не зависит ни от какой политики, который дает сегодня возможность десяткам, сотням предприятий быть участником этих программ».

Ю. МЕЛЬНИК также отметил, что «сегодня есть фактор недоверия, недоверия к инструментам государства или недоверия участников рынка друг к другу – производителя и трейдера зерна». По его убеждению, «над этим нужно работать, работать через выполнение обязательств, через, возможно, меморандумные программы между Ассоциацией производителей и Ассоциацией трейдеров».

Министр считает, что в дальнейшем с каждым годом эффективность зернового производства в Украине будет повышаться, что, по его мнению, подтверждают и 2008, и 2009 годы. Но государственная политика в части регулирования этого рынка должна быть более эффективной, сказал он и объяснил: «Эффективной хотя бы через механизм Аграрного фонда. Если бы в Аграрном фонде было сегодня не 3 млрд. живых гривен, а 10 млрд. грн., мы бы этим инструментом подхватили не 2 млн. тонн зерна, а может 10 млн. тонн в пиковый период, и не дали возможности в июле-августе провалиться цене. Потому что основная проблема, которую мы назвали, это то, что товаропроизводитель реализовал зерно в июле или в августе, а сегодня цена на мировом рынке и в Украине начала подниматься». По словам министра, «человек, который не имел других средств доступа к финансовым ресурсам, продавал в тот период по минимальной цене». «Поэтому мы должны работать над усовершенствованием финансовых инструментов, и в том числе Аграрного фонда, которые дадут возможность уже в этом году поддержать ситуацию на рынке зерна или на рынке сахара», - заключил Ю. МЕЛЬНИК.