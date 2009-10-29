«Житомирские ласощи» увеличили выпуск продукции на 1%

ЗАО «Житомирские ласощи» за 9 месяцев 2009 года увеличило производство продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 42,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции компании.

Согласно сообщению, за отчетный период объем реализации продукции составил 501 млн. грн. При этом экспорт продукции завода вырос на 9%.

В дирекции отметили, что предприятие за 9 месяцев освоило производство новых для рынка Украины продуктов - фруктово-ягодных зерновых десертов в йогуртовой глазури ТМ Optimix, неглазированных мягких конфет на основе нуги с добавлением орехов Richwell Italian, печенья-сендвича «Бабушкины коржики».

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) - один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. Производит более 200 наименований продукции.

Предприятие экспортирует свою продукцию в 21 страну.