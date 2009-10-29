«Укрхлебстрой» выиграл тендер на строительство зернотерминала

ОАО «Укрхлебстрой» (Одесса) выиграло тендер, проведенный госпредприятием «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП), на проектирование и строительство зернового терминала порта.

Об этом УНИАН сообщили в администрации ХМТП.

Согласно сообщению, в настоящее время идёт подготовка соответствующих договорных документов.

Также сообщается, что первую очередь терминала емкостью 12,5 тыс. тонн одновременного хранения зерна планируется сдать в эксплуатацию осенью 2010 года. В дальнейшем мощность терминала, который предположительно будет размещаться на причале № 3, будет доведена до 22,5 тыс. тонн.

Кроме того, порт параллельно ведет переговоры с компанией Simatek (Дания), специализирующейся на поставках оборудования для зерновых терминалов, для привлечения её в качестве субподрядчика строительства терминала. Фирма готова предложить свои новейшие разработки, среди которых — мощные фильтры.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений - 42 тыс. кв м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.