В Полтавской обл. площадь лесов увеличится почти на 2 тыс.га

Лесоводы Полтавской области в 2010 году планируют посадить леса на площади 1 800 га, в том числе создать новые леса путем залеснения на площади 1 340 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского областного управления лесного хозяйства.

По их данным, на сегодня во всех лесохозяйственных предприятиях области продолжается подготовка почвы для посадки лесных культур. Наилучшие темпы демонстрируют Кременчугский, Миргородский, Лубенский лесхозы.

При подготовке почвы используют специальный лесной плуг-рыхлитель ПРН-3, который сконструирован совместно со специалистами Лубенского ОАО «Спецлесмаш».