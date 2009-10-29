Мельник: Украина способна обеспечить себя мясом

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заверяет, что страна способна обеспечить свое население собственной мясной продукцией в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера, 28 октября, на пресс-конференции в Донецке.

«Сегодня, по моему глубокому убеждению, имея тот ресурс, который есть в секторе сельскохозяйственного производства, мы можем себя обеспечить мясом в полном объеме», - сказал министр. И добавил, что можно обеспечить мясом страну «в первую очередь, в соответствии с покупательской способностью, которая является реалией сегодняшнего дня, и на протяжении года, максимум двух». «А потом каждый год наращивать объемы для того, чтобы быть игроком и на других рынках, и поднимать уровень внутреннего потребления в соответствии с тем, как будут расти платежеспособный спрос населения», - отметил Ю.МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что, по официальной статистике, в Украине сегодня приходится на одного человека около 40 - 42 кг потребления мяса в год, что «чрезвычайно мало с точки зрения полноценного питания, однако даже эта цифра в значительной степени заполняется за счет импорта».

Министр акцентировал, что его беспокоит то, что Украина сегодня импортирует низкосортную мясную продукцию. «Я хотел бы обратить внимание, я неоднократно об этом говорил, что сегодня, к большому сожалению, на Украину импортируется низкосортная, не говорю низкокачественная, а низкосортная продукция именно в мясном секторе», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он подчеркнул, что Министерство аграрной политики ведет борьбу в этом направлении: «Мы ведем с этим такую борьбу, которую может вести страна, с одной стороны - член ВТО, а с другой стороны - отвечая на вопрос, что с нами сегодня работают по двойным стандартам».

Ю.МЕЛЬНИК убежден, что Украина должна отстаивать свои позиции. «Думаю, что при системной работе министерства, при поддержке в целом правительства мы сможем этого достичь и выровнять диспропорции, которые есть между Украиной и другими членами ВТО в этих двойных стандартах», - отметил министр.

Он напомнил, что Украина, например, в этом году планирует экспортировать 20 млн. тонн зерна, но достаточно было бы переориентировать в животноводство всего 3 млн. тонн зерна и заместить импорт мяса.

«У нас есть целый комплекс мероприятий. К большому сожалению, у нас сегодня далеко не все они реализованы как с точки зрения государственной поддержки, так и с точки зрения сложностей в защите своего рынка от экспансии низкосортного сырья животного происхождения на внутренний рынок», - констатировал Ю.МЕЛЬНИК. Но при этом он подчеркнул, что «у нас сегодня есть, с одной стороны, мероприятия, с другой - опыт работы в ВТО, есть понимание нашей позиции в ВТО, есть поддержка Верховной Рады».

Министр выразил уверенность в том, что при всеобщей поддержке можно добиться и в этом вопросе значительных результатов: «Я уверен в том, что усилия министерства, общественных, профессиональных организаций создадут условия для внедрения таких инновационных проектов, как сегодня «АПК-Инвест» по свиноводству в Донецкой области, комплекс «Агромакс» по птицеводству в Киевской области или «Украинская молочная компания» по самому трудному сегменту аграрного бизнеса «молочное хозяйство» в Киевской и Черниговской областях».

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, перечисленные агрокомплексы - это «пример того, что даже в этих условиях, если есть эффективное управление бизнеса, если сегодня думают не только о дотациях, но думают и о себестоимости производства продукции и формировании конкурентоспособности продукции,… обязательно получается результат».