В Харьковской обл. валовый надой молока в сутки составляет 437 т

Харьков. 29 октября. УНИАН. Валовый надой молока в Харьковской области за сутки составляет 437,1 т.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что данный показатель на 50,4 т больше в сравнении с прошлым годом.

По его словам, средний надой на одну корову составляет 11 кг, что на 18% больше прошлогоднего показателя.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что наивысшие показатели валового надоя молока и поголовья дойного стада имеют предприятия Красноградского, Кегичевского, Чугуевского, Изюмского, Валковского и Богодуховского районов области.