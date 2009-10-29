В Харьковской обл. валовый надой молока в сутки составляет 437 т
11:24, 29 октября 2009Агро
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Рост показателя - 50,4 т
Харьков. 29 октября. УНИАН. Валовый надой молока в Харьковской области за сутки составляет 437,1 т.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.
В.ЗВЕРЕВ отметил, что данный показатель на 50,4 т больше в сравнении с прошлым годом.
По его словам, средний надой на одну корову составляет 11 кг, что на 18% больше прошлогоднего показателя.
В.ЗВЕРЕВ отметил, что наивысшие показатели валового надоя молока и поголовья дойного стада имеют предприятия Красноградского, Кегичевского, Чугуевского, Изюмского, Валковского и Богодуховского районов области.
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