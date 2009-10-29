В Крыму собрано 1634,7 тыс. тонн зерна
11:47, 29 октября 2009Агро
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На начало октября
В Автономной Республике Крым по состоянию на 1 октября 2009 г. собрано 1634,7 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 4% меньше соответствующего уровня прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2009 г. зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 668,2 тыс. га, что составляет 96% площади посевов.
Сельскохозяйственными предприятиями Крыма получено 1130,9 тыс. т зерна (на 14% меньше), хозяйствами населения - 503,8 тыс. т (на 28% больше).
Средняя урожайность зерновых культур составила 24,5 ц, что на 4,2 ц меньше прошлогоднего уровня.
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