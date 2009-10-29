В АРК реализация скота и птицы на убой увеличилась на 2%

В Крыму хозяйства всех категорий за январь-сентябрь 2009 г. реализовали на убой 146,7 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Автономной Республике Крым.

С начала года в аграрных предприятиях Крыма объемы реализации скота и птицы на убой возросли на 0,1%. В хозяйствах населения объем производства мяса увеличился на 5%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями (кроме малых) доля птицы всех видов составила 80,8% (в январе-сентябре 2008 г. - 79,1%), в том числе бройлеров 79,9% (78%), крупного рогатого скота - 11,5% (12,1%), свиней - 7,4% (8,5%).

В аграрных предприятиях объем выращивания скота и птицы увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 0,5% (на 0,4 тыс. т), в том числе объем выращивания птицы - на 3,8%. Выращивание крупного рогатого скота сократилось на 24,3%, свиней - на 1,6%. Отношение объемов выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составило 101,1% (в прошлом году 99,5%). Среднесуточные приросты крупного рогатого скота уменьшились на 1,1%, свиней - увеличились на 7,9%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму хозяйствами всех категорий за январь-август 2009 г. реализовано на убой 131,7 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.