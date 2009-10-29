В Крыму объем производства в животноводстве вырос на 3,8%

В Крыму в январе-сентябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем производства продукции животноводства увеличился на 3,8%, в том числе в аграрных предприятиях - на 1,0%, в хозяйствах населения - на 6,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, в Крыму за 9 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий произведено 277,1 тыс. т молока (на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.), яиц - 540,3 млн. штук (на 2% больше), шерсти - 1243 т (на 14% больше).

В сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока возросли на 5%, яиц - на 0,3% и шерсти - на 15%. В хозяйствах населения объем производства молока увеличился на 3%, яиц - на 4%, шерсти - на 14%. Доля хозяйств населения в общем производстве этих продуктов животноводства составила соответственно 89%, 48% и 87% (в прошлом году - 89%, 47% и 87%).

Как сообщал УНИАН, в Крыму хозяйствами всех категорий за январь-сентябрь 2009 г. реализовано на убой 146,7 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) увеличился на 5,9%.