Кабмин установил минимальную розничную цену на вино

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение установить минимальную розничную цену на вино и виноизделия в размере 12 грн. за бутылку объемом 0,7 л.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, согласно документу установлена также минимальная цена в размере 12 грн. за один литр вина в бумажной и других упаковках.

Минимальная цена вводится с 1 декабря на отечественные и импортные вина, отметил и. о. министра.

Как сообщал УНИАН, производители алкоголя в Украине заявляли, что необходимо срочно ввести минимальные розничные цены на вино. Так, директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН заявил: «Мы требуем равного отношения к производителям вина, коньяка и водки. И требуем введения минимальных розничных цен на вино на уровне 15 грн. за бутылку 0,7 л».

Минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства Кабинет министров ввел с 15 ноября 2008 года.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк «3 звезды» составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн., на коньяк «4 звезды» – 116,67 грн. и 140 грн. соответственно, на коньяк «5 звезд» – 133,33 грн. и 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.