Лизингополучатели перечислили ”Украгролизингу” 90,3 млн. грн.

Лизингополучатели перечислили НАК “Украгролизинг” 90,3 млн. грн., что составляет 93,5% от годового плана.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 октября, из необходимых 96,6 млн. грн. оборотных средств, которые должны были оплатить за это время лизингополучатели, сейчас они вернули 90,3 млн. грн.

“Большинство наших филиалов успешно выполняют план, – констатирует директор департамента лизинга Людмила ДЕРГАЛЮК. – В частности, на протяжении года практически не было нареканий на работу Донецкого, Волынского, Днепропетровского, Ривненского, Одесского филиалов. Существенно улучшились показатели в традиционно отстающих областях, где в этом году изменились руководители филиалов, – Херсонской, Харьковской и Хмельницкой».

При этом она отметила, что «некоторые представительства имеют опытных руководителей, но результат нынешнего года показывают неудовлетворительный. Имею в виду Черновицкий, Черкасский, Ивано-Франковский филиалы. Никак не может наладить стабильную работу Сумская область”.

По словам председателя правления компании «Украгролизинг» Николая ШПАКА, четко настроенный лизинг быстро оборачивает бюджетные деньги.

«Хозяйства берут технику в лизинг с минимальным первым взносом на 5-7 лет под 7% годовых от невозмещенной стоимости, и сразу же начинают ее эксплуатировать. Их плановые лизинговые платы быстро направляются на приобретение новой техники уже для следующих заказчиков», - сказал он.

Несмотря на некоторые проблемы, в компании уверены, что план возвращения лизинговых платежей за 2009 год и расчеты с заводами-поставщиками за переданную в лизинг технику «Украгролизинг» закроет на 100%.

Как сообщал УНИАН, хозяйства разных форм собственности на 2009 г. через НАК "Украгролизинг" заказали 10 745 единиц техники и оборудования на сумму 862 млн. грн.

С начала 2009 года «Украгролизинг» приобрел лишь 543 единицы на 112 млн. грн. Это 171 трактор, 51 зерноуборочный комбайн и другое оборудование.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.