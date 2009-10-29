На Волыни утилизируют 75 тонн говяжьей печени из США

На Волыни будет утилизировано почти 75 тонн контрабандной печени.

Такое решение принято на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Начальник главного управления ветеринарной медицины в области Богдан ЛОЗИНСКИЙ информировал, что из управления Службы безопасности Украины в Волынской области поступили материалы уголовного дела по факту контрабанды партии печени говяжьей мороженой, общим весом 74 861 килограмм.

Досудебным следствием установлено, что при контрабандном перемещении через таможенную границу Украины в зоне деятельности Ягодинской таможни груза „печени говяжьей мороженой” к таможенному оформлению поданы были документы на партию куриных каркасов мороженых. Документы содержали неправдивые данные о действительном наименовании, количестве, стоимости, ассортименте груза, его отправителе и получателе. Также на задержанный груз отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность. Представитель управления Службы безопасности Украины в Волынской области сообщил, что эта партия печени начала свой путь к нашей границе из двух американских фирм в штатах Техас и Арканзас (США).

Таким образом, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 833 для исследования в государственную лабораторию ветеринарной медицины принимаются образцы сырья и продукции животного происхождения, завезенной в Украину официально и при наличии соответствующих сопроводительных документов, которые удостоверяют их безопасность и эпизоотическое благополучие территории, из которой они происходят. Следовательно, данная продукция не может быть использована для употребления людьми после проведения соответствующей переработки, а также для скармливания животным без переработки или после проведения переработки, поскольку на нее отсутствуют ветеринарные документы, которые удостоверяют ее происхождение и ветеринарное благополучие территории, из которой она происходит. Потому, согласно ст. 1 Закона Украины “Об изъятии из оборота, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции” и ст. 36 ч. 5 Закона Украины “О безопасности и качестве пищевых продуктов”, указанная продукция является опасной и подлежит утилизации.

Следовательно, комиссия решила изъятую контрабандную печень утилизировать на аттестованных предприятиях по переработке, утилизации или уничтожению изъятой из оборота некачественной и опасной продукции.