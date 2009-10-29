На Волыни утилизируют 75 тонн говяжьей печени из США
Непригодной для употребления
На Волыни будет утилизировано почти 75 тонн контрабандной печени.
Такое решение принято на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.
Начальник главного управления ветеринарной медицины в области Богдан ЛОЗИНСКИЙ информировал, что из управления Службы безопасности Украины в Волынской области поступили материалы уголовного дела по факту контрабанды партии печени говяжьей мороженой, общим весом 74 861 килограмм.
Досудебным следствием установлено, что при контрабандном перемещении через таможенную границу Украины в зоне деятельности Ягодинской таможни груза „печени говяжьей мороженой” к таможенному оформлению поданы были документы на партию куриных каркасов мороженых. Документы содержали неправдивые данные о действительном наименовании, количестве, стоимости, ассортименте груза, его отправителе и получателе. Также на задержанный груз отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность. Представитель управления Службы безопасности Украины в Волынской области сообщил, что эта партия печени начала свой путь к нашей границе из двух американских фирм в штатах Техас и Арканзас (США).
Таким образом, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 833 для исследования в государственную лабораторию ветеринарной медицины принимаются образцы сырья и продукции животного происхождения, завезенной в Украину официально и при наличии соответствующих сопроводительных документов, которые удостоверяют их безопасность и эпизоотическое благополучие территории, из которой они происходят. Следовательно, данная продукция не может быть использована для употребления людьми после проведения соответствующей переработки, а также для скармливания животным без переработки или после проведения переработки, поскольку на нее отсутствуют ветеринарные документы, которые удостоверяют ее происхождение и ветеринарное благополучие территории, из которой она происходит. Потому, согласно ст. 1 Закона Украины “Об изъятии из оборота, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции” и ст. 36 ч. 5 Закона Украины “О безопасности и качестве пищевых продуктов”, указанная продукция является опасной и подлежит утилизации.
Следовательно, комиссия решила изъятую контрабандную печень утилизировать на аттестованных предприятиях по переработке, утилизации или уничтожению изъятой из оборота некачественной и опасной продукции.