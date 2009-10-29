Ужесточается ответственность при использовании с/х земель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении плодородия почв”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Среди прочего закон предусматривает, что отклонение от утвержденных в установленном порядке проектов землеустройства влечет за собой наложение штрафа на граждан от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства без утвержденных в случаях, определенных законом, проектов землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборота и благоустройства угодий, влечет за собой наложение штрафа на граждан от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.