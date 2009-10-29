Россия увеличит производство свинины на треть

К 2012 году Россия увеличит производство свинины на 700 тысяч тонн, или на 35 процентов по сравнению с 2008 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на плановые показатели целевой программы развития свиноводства на 2010-2012 годы. По словам первого вице-премьера России Виктора Зубкова, в 2012 году объем производства свинины должен составить 2,7 миллиона тонн.

В рамках целевой программы по развитию свиноводства планируется потратить на развитие отрасли 94 миллиарда рублей. По словам Зубкова, из бюджета на эти цели будет выделено 18,7 миллиарда рублей, а остальные средства будут привлечены за счет частного сектора. Благодаря инвестициям в 2009 году в строй планируется ввести 31 свиноводческий объект, включая 14 новых свинокомплексов.

Целевая программа по развитию свиноводства также предусматривает создание межрегиональных убойных пунктов и меры по защите внутреннего рынка. По словам Зубкова, доля российской продукции на отечественном рынке составляет около 80 процентов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 71 процент. За первые девять месяцев 2009 года производство свинины в России выросло на 100 тысяч тонн.

С 15 октября 2009 года Россия сняла все запреты на импорт свинины. Запреты были введены весной 2009 года для предотвращения распространения вируса гриппа H1N1. Россия последовательно запретила ввоз свинины из Мексики, США, Канады, Испании и Великобритании.

В начале июля 2009 года стало известно, что с 2005 по 2008 год импорт живых свиней в Россию вырос в семь раз до 600 тысяч голов. Увеличение импорта происходило благодаря тому, что ввоз живых животных оказался дешевле, чем мяса. Согласно прогнозу Национального союза свиноводов, в 2009 году в Россию может быть ввезено свыше миллиона голов свиней, или почти 100 тысяч тонн в пересчете на мясо (19 процентов всей квоты на импорт свинины в 2009 году).