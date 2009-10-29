"Объединенная зерновая компания" (РФ) может начать экспорт зерна уже в 2009г.

ОАО "Объединенная зерновая компания", созданное по указу президента в марте этого года, может уже в этом году начать экспорт зерна, если правительство РФ примет соответствующее решение, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Левин.

По его словам, в первую очередь речь идет об экспорте зерна из государственного интервенционного фонда. "Это один из возможных источников, и мы полагаем, что на первом этапе объем экспорта будет в значительной степени представлен интервенционным зерном", - сказал Левин. Кроме того, не исключается "и зерно с рынка".

Глава компании подчеркнул, что действия ОЗК "ни в этом году, ни в последующем не будут направлены на ущемление интересов существующих сегодня частных экспортеров".

Он напомнил, что в развитии компании предусмотрено три этапа, первый из которых рассчитан на 2009-2011 годы. Стратегия компании, которая обсуждалась в четверг на заседании комиссии правительства по вопросам АПК, предусматривает создание на ее базе крупнейшего агрохолдинга в стране, ориентированного на повышение экспортного потенциала и увеличение объемов экспорта зерна, сообщают РИА Новости.

Как подчеркнул Левин, компания в первую очередь ориентирована на создание инфраструктуры зернового рынка. "Она должна стать инфраструктурным каналом, который будет снижать бремя инфраструктурной нагрузки и на экспортеров, и на российское зерно в целом", - сказал он.

Левин уточнил, что речь идет о строительстве новых и реконструкции действующих инфраструктурных объектов и оптимизации внутренней логистики. "Мы будем в первую очередь развивать инфраструктурные мощности, вести строительство в портах Черного моря, в рамках Дальневосточного коридора и рассматриваем возможность развития портов Балтийского моря", - рассказал он.

Вместе с тем, считает Левин, "сегодня инфраструктурная нагрузка велика не только из-за дефицита мощностей, но и из-за неэффективной системы организации перевозок". В США, отметил он, маршрутные поезда перевозят более 90% объемов экспортного зерна. "А в России объем маршрутизированных перевозок ничтожно мал", - констатировал он.

"Маршрутизация и оптимизация внутренней логистики, включая диспетчеризацию всех перевозок, - это один из важнейших элементов снижения инфраструктурной нагрузки на экспортеров, любых, не только ОЗК", - подчеркнул глава компании.

Как сообщалось, на заседании комиссии по вопросам АПК принято решение, что стратегия развития ОЗК должна быть утверждена не позднее 20 декабря этого года.