PepsiCo может выплатить 1,26 миллиарда долларов

Забывчивость или нежелание секретаря PepsiCo отвечать на письма, связанные с судебным иском, могут стоить одному из крупнейших производителей прохладительных напитков 1,26 миллиарда долларов, сообщает в четверг Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в конце сентября суд американского штата Висконсин заочно приговорил компанию к выплате столь значительной суммы двоим мужчинам, заявлявшим ранее, что PepsiCo украла их оригинальную идею продавать воду в бутылках малой емкости. Чарльз Джойс (Charles Joyce) из Висконсина и Джеймс Войгт (James Voigt) из Кливленда подали иск против PepsiCo в сентябре, однако компания узнала о решении суда только спустя неделю после его вынесения. По мнению представителей компании, проблема заключается в том, что производитель напитков зарегистрирован в штате Северная Каролина, а штаб-квартира компании находится в городе Перчис, штат Нью-Йорк. Из-за разницы в этих адресах и возникла неразбериха, повлекшая за собой досадные недоразумения.

Кроме того, секретарь PepsiCo, получивший материалы дела, по неизвестным пока причинам просто не отреагировал на послание. Представитель PepsiCo Джо Джакуззи (Joe Jacuzzi), в свою очередь, заявил, что компания считает обвинения "сомнительными" и требует отменить заочное решение суда или, по крайней мере, предоставить ей возможность ответить на обвинения. По мнению экспертов, судьи, как правило, проявляют снисходительность, когда дело касается приведения в исполнение приговора, вынесенного заочно, так что производителю прохладительных напитков, вероятно, удастся выступить перед судом и не придется выплачивать столько крупную сумму.

"Истцы пожаловались на то, что в 1981 году они подали кому-то другому - не PepsiCo - идею о "безалкогольных напитках", и каким-то образом, 15 годами позднее, PepsiCo якобы использовала эту информацию для развития продуктов своей (линии воды) Aquafina - это очень подозрительно и безосновательно", - цитирует агентство заявление Джакузи. Сумма - 1,26 миллиарда - была выведена исходя из прибыли и выручки PepsiCo от реализации продуктов линии Aquafina.

По мнению Марка Леонарда (Mark Leonard), партнера калифорнийской юридической фирмы Davis and Leonard LLP, специализирующейся на правах интеллектуальной собственности, истцы могли бы рассчитывать на выплаты от PepsiCo только при предоставлении контракта, обеспеченного правовой санкцией. Эксперт пояснил, что лучший "защитник"идей - это патенты, однако не все на свете можно запатентовать. "В этом случае (идею) запатентовать было невозможно, и это меня не удивляет. Единственный способ защитить идею - это составить контракт", - цитирует агентство слова Леонарда.