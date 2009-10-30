В Аргентине урожай подсолнечника может быть наименьшим

Как показывают опросы фермеров, в связи с засушливыми погодными условиями в основных регионах производства аргентинского подсолнечника, урожай масличной в стране в 2009/10 МГ может быть наименьшим за последние 20 лет.

Так, в провинции Ла Пампа уровень осадков, выпавших с 1 по 27 октября, составил всего 16% от нормы, в провинции Кордоба - 31%, в Буэнос-Айрес и Санта Фе - около 50% от нормы. При этом засуха привела к замедлению посевной кампании подсолнечника в большинстве регионов страны.

На 28 октября подсолнечником засеяно всего 0,7 млн. га, тогда как на аналогичную дату прошлого года данный показатель превышал 1 млн. га. По прогнозам частных компаний, урожай масличной в 2010 г. составит от 2,7 до 3 млн. тонн и при негативном сценарии будет наименьшим за последние два десятка лет.

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