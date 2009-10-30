Мировой рынок зерна в 2009/10 МГ

По мнению мировых экспертов, объемы мировой торговли пшеницей на мировом рынке могут сократиться до 11% ввиду существенного превышения предложения над спросом, сообщает АПК-Информ.

Частично это обусловлено высоким урожаем зерновой в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Однако по-прежнему остается интрига относительно урожая пшеницы в странах Южного полушария: каким будут качество урожая в Австралии, насколько сильно снизится урожай зерновой в Аргентине в связи со снижением посевной площади и урожайности и, наконец, что будет делать Казахстан для продвижения своего зерна на мировой рынок?

Об этом, а также других аспектах мировой торговли зерновыми культурами и, в частности, пшеницей, участники III Международной конференции "Зерновая Россия-2009" смогут узнать от одного из ведущих европейских экспертов - Кейта Флури (агентство F.O. Licht). Доклад эксперта будет посвящен анализу основных факторов влияния на конъюнктуру международного рынка зерновых в сезоне-2009/10, а также прогнозированию развития ситуации во второй половине текущего МГ.

F.O. Licht является частью группы компаний AgraNet. Компания занимается мониторингом и анализом рынков сельхозпродукции, является издателем отраслевых изданий и организатором международных конференций на смежную тематику (зерновые, масла, биодизель, сахар и др.)

Напомним, что конференция "Зерновая Россия 2009" состоится 7-10 декабря (Краснодарский край, Красная Поляна).