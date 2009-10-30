Вступило в силу постановление Кабмина об оформлении актов на землю

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1112 от 21.10.09 "О дополнительных мерах относительно безоплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», сообщает АПК-информ.

Об этом 29 октября 2009 г. сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как отмечается, документ вступил в силу со дня его официального опубликования - 28 октября 2009 г.

Документ официально опубликован в "Урядовом курьере" 28.10.2009 №199. Кроме того, постановление будет опубликовано в "Официальном вестнике Украины" от 2.11.2009 №82.

Регистрационный код нормативно-правового акта в Минюсте 48272/2009.