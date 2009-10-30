Кабмин установил для виноделов ценовой минимум

Правительство установило минимальные розничные цены на вино. В результате с 1 декабря за бутылку вина 0,7 литра либо 1 литр напитка в картонной упаковке потребитель должен будет заплатить не меньше 12 грн., пишет Дело.

Винный минимум Вопрос введения минимальной цены на вино обсуждался больше года. В апреле 2009 года Минэкономики предложило ввести минимальную цену на уровне 13 грн., однако против этой инициативы выступила часть производителей. По словам главы ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергея Петренко, установление минимальной цены выше 12 грн. привело бы к перераспределению рынка и в выигрыше оказались бы компании с более раскрученными брендами. «По нашим оценкам, минимальная цена бутылки вина с учетом дистрибуции и торговых наценок составляет 10-11 грн. Цена в 12 грн. является компромиссной», — поясняет Петренко.

Не согласны с такой формулировкой производители натуральных вин, которые и выступали главными инициаторами введения «минималки». По словам директора по производству «Первого национального винодельческого холдинга» (в него входит Инкермановский завод марочных вин) Ларисы Шимчук, напиток, цена которого ниже 12 грн., не имеет права называться вином. «Вычтите наценку торговых сетей, стоимость бутылки, пробки, этикетки, и вы поймете, что сегодня натуральное вино просто не может стоить дешевле 12 грн.», — утверждает специалист. Ее позицию разделяют и в ДП «Крымский Винный Дом» (ТМ Oreanda). «Для нас принятие минимальной цены в размере 12 грн. — важная победа, так как производители «шмурдяка» настаивали на цене в 10 грн.», — отмечают в пресс-службе компании.

Грядет передел Производители натуральных вин утверждают, что минимальная цена уберет с рынка некачественный продукт. А это от 20 до 30% всего производимого в Украине вина. «Когда цена вина приблизительно сравняется у большинства производителей, вопрос выбора будет определен качественными характеристиками продукта. Кроме того, мы ожидаем ухода с рынка части недобросовестных производителей», — говорит директор по маркетингу ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» Наталия Ворожейкина.

В свою очередь производители вина низкого ценового сегмента пугают тенизацией рынка. «Это не рыночный метод влияния на рынок. Да, преследуются, безусловно, благие цели убрать с рынка некачественные продукты. Но куда уйдут те потребители, которые покупали вино низкого ценового сегмента, — перейдут в более дорогой? Скорее всего, нововведение откроет дорогу к самогоноварению и потреблению суррогата», — утверждает глава производства вин компании «Сандора» (ТМ «Святкова колекція», «Золота Ольвія») Виталий Юхименко.

Из-за кризиса потребители переориентировались на более дешевую продукцию. За 9 месяцев текущего года объем производства вина в ценовом сегменте выше 20 грн. сократился на 30%, в ценовом сегменте от 10 до 20 грн. — остался на прежнем уровне, а в сегменте ниже 10 грн. — вырос на 15%.