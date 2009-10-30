В Украине намерены ввести обязательную сертификацию продукции растительного происхождения

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) предлагает ввести обязательную сертификацию сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения с тем, чтобы предотвратить попадание на внутренний и внешний рынки, загрязненной нитратами и пестицидами продукции украинского производства.

Соответствующий проект приказа Госпотребстандарта "Об утверждении изменений в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине" размещен на официальном сайте ведомства для общественного обсуждения.

"Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля Российской Федерации обратилась с письмом к украинской стороне, в котором речь шла о поставках украинской сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения в Российскую Федерацию с превышением максимально допустимых уровней содержания пестицидов и нитратов в продуктах растительного происхождения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно сообщению ведомства, включение продукции растительного происхождения в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине и утвержденный приказом Госпотребстандарта Украины от 1 февраля 2005 г. № 28, по мнению авторов документа, обеспечит ее тщательный контроль со стороны уполномоченных государством органов и тем самым обеспечит ее конкурентоспособность за рубежом.

Помимо того, в пояснительной записке к документу сообщается, что при условии отсутствия обязательной сертификации сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения относительно безопасности содержания остаточного количества пестицидов, нитратов и нитритов, создается возможность попадания на потребительский рынок загрязненной сильнодействующими химическими препаратами продукции и, как следствие, возникновения угрозы здоровью населения.