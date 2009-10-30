"Украгролизинг" привлечет 33,5 млн. долл. кредита под госгарантии

Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил Национальной акционерной компании (НАК) "Украгролизинг" привлечь в 2009 г. $33,5 млн. кредита под государственные гарантии у корейских компаний на закупку оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции, сообщает АПК-Информ.

Об этом сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник 29 октября после принятия правительством соответствующего решения.

Министр напомнил, что в сентябре Кабмин уже принимал постановление аналогичного характера по предоставлению госгарантий "Украгролизингу" на привлечение кредита в размере $100 млн., но постановление было приостановлено Указом Президента.

"Но поскольку мы провели переговоры и уже вышли на подписание соглашения, Кабмин принял решение фактически возобновить приостановленное Президентом постановление, но на меньшую сумму – в размере $33,5 млн", - уточнил он.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Виктор Ющенко приостановил решение правительства о привлечении под госгарантии государственным предприятием для снабжения медучреждений "Укрвакцина" кредита на сумму до EUR800 млн. и "Украгролизингом" на $100 млн. В.Ющенко объяснил свои действия тем, что госбюджет-2009 ограничивает предоставление госгарантий в этом году 37 млрд. грн., тогда как, по расчетам Президента, на 5 августа правительство уже приняло решения о госгараниях на сумму 35,5 млрд. грн.