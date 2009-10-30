Английская корпорация инвестирует 100 млн. евро в Белоруссии

Английская корпорация "Глобал Маркетинг Инкорпорейтед" планирует инвестировать в ближайшее время до 100 млн. евро в создание в Беларуси производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции с использованием инновационных технологий. Об этом сообщил 29 октября на пресс-конференции в Минске председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Игорь Войтов, сообщает АПК-Информ со ссылкой на БелТА.

Он сообщил, что английская корпорация уже подписала с белорусской стороной один из первых контрактов. "Их интересует производство экологически чистой продукции, в том числе для экспорта в страны ЕС, Англию", - сказал И.Войтов. Он также отметил, что реализация этого проекта идет в развитие инвестиционного форума, который Беларусь провела в прошлом году в Лондоне.

Инвестиционный проект по созданию производства экологически чистой сельхозпродукции будет представлен на отраслевой секции, которую проведет Парк высоких технологий 13 ноября во время Белорусского инвестиционно-экономического форума. Всего на секции, посвященной развитию инновационных технологий, планируется презентовать около 20 инвестиционных проектов.