MilCo Holding N.V. купила акции «Молочного альянса»

Нидерландская компания MilCo Holding N.V. купит контрольный пакет акций ЗАО «Молочный альянс».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Сообщается, что АМК разрешил компании «MilCo Holding N.V.» (г. Амстердам, Нидерланды), которая за пределами Украины осуществляет инвестиционную деятельность, приобрести акции ЗАО «Молочный альянс» (г. Киев), что обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. ЗАО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая мощные предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 производственных предприятий молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Варавамаслосырзавод и компании «Эталонмолпродукт» и Торговый дом «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом.

Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».

Выручка от реализации продукции холдинга в 2007 году составила 1 млрд. 200 млн., в 2008 г. - 1 млрд. 600 млн. грн.