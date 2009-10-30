Прогнозы мирового производства кукурузы и пшеницы повышены

Международный совет по зерну (IGC) обнародовал свои октябрьские прогнозы мирового баланса зерновых, сообщает АПК-Информ .

Так, согласно обновленным оценкам, производство зерновых в мире в 2009/10 МГ составит 1,76 млрд. тонн, что на 7 млн. тонн выше предыдущей оценки (1,753 млрд. тонн). Рост данного показателя обусловлен, прежде всего, повышением прогноза производства кукурузы в США с 330 млн. тонн. Однако будущий мировой урожай зерновых на 33 млн. тонн уступает рекордному показателю сезона-2008/09.

В частности, эксперты IGC пересмотрели в сторону повышения прогноз урожая кукурузы в мире до 789 млн. тонн против 785 млн. тонн в своем сентябрьском прогнозе и 790 млн. тонн - в 2008/09 МГ.

Что касается мирового производства пшеницы, то показатели составляют соответственно 667 (666; 687) млн. тонн. При этом прогнозы урожая зерновой в основных странах-производителях ЕС-27 снижены: мукомольное качество в целом будет соответствовать уровню прошлого сезона, однако среднее содержание протеина будет ниже. Ожидается, что посевные площади под пшеницей сократятся по сравнению с прошлым годом ввиду низких цен.