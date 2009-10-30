Прогнозы мирового производства подсолнечника снижаются

Согласно обновленным прогнозам экспертов немецкого аналитического агентства Oil World, в 2009/10 МГ производство подсолнечника в мире составит 31,8 млн. тонн, что на 7,8% меньше аналогичного показателя прошлого сезона — 34,5 млн. тонн, однако на 9% превышает урожай 2007/08 МГ (29,3 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Отметим, что ухудшение показателей производства масличной характерно для все ключевых стран-производителей данной продукции. В частности, валовой сбор подсолнечника в странах ЕС-27 составит 6,5 (6,8; 4,9) млн. тонн, в России - 6,4 (7,3, 5,5) млн. тонн, в Украине - 6,2 (7; 4,9) млн. тонн а в Аргентине - 3,2 (3,1; 4,6) млн. тонн.

Добавим, что мировой объем переработки подсолнечника в сравнении с прошлым сезоном также сократится, составив 29 (30,9; 25,1) млн. тонн, а переходящие запасы масличной снизятся до 2 (2,5; 2,4) млн. тонн.

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