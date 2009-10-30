Масличные: обзор мирового рынка

За прошедшую неделю цены на подсолнечник на биржевом рынке продолжали ослабляться на ноябрьские контракты на 2,1 USD/т, а на декабрьские контракты цены понизились на 0,27 USD/т, сообщает АгроПерспектива со ссылкой на "Агронеделя" № 38 (23 сентября - 30 сентября 2009 г.).

За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно ослабились (на 7–8 USD/т) и составили 350 USD/т и 355 USD/т соответственно. Цены на канадскую канолу снизились в связи поступлением нового урожая, падением цен на масличные культуры в США и укреплением канадского доллара, что, безусловно, может сдержать экспорт. Также стоит упомянуть о снижение цен на пальмовое масло в Малайзии и на соевые бобы и масло на Чикагской бирже.

На бирже Euronext на ноябрьские контракты цены ослабились по сравнению с предыдущей неделей, а на февральские и майские котировки цены укрепились (на 2–3 USD/т). На европейской бирже Euronext рапсовое масло подешевело на 4 USD/т до 1522 USD/т на ноябрьские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменения цен — колебания курса валют.

На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение на 1–4 USD/т на ноябрьские и мартовские поставки, а на майские — на 9 USD/т.

Цены на соевые бобы и соевое масло на протяжении недели значительно понизились на биржевом рынке: соя подешевела на 1–2 USD/т, соевое масло — на 22–24 USD/т до 761 USD/т, соевый шрот подорожал на 5–6 USD/т до 288 USD/т на октябрьские отгрузки.

Падение цен на соевые бобы обусловлено повышением прогноза валового сбора сои в США.

На рынке тропических масел наблюдалась понижательная ценовая тенденция. На малазийской бирже цены сырого пальмового масла упали на 20–24 USD/т и составили 639 USD/т на октябрьские котировки.

Потребление 17 масел и жиров в УС-27, согласно прогнозам, увеличится на 1,1 млн т в октябре-сентябре 2008/09МГ, благодаря росту спроса на масла для производства биодизеля в основном во Франции, Испании и Италии.

Факторы, которые будут определять Европейский рынок в 2009/10МГ:

Потребление соевого масла в ЕС-27 сократится на 200–300 тыс т до 2,6 млн т. Производство продукта снизится в первой половине сезона 2009/10 из-за недостатка предложения соевых бобов в основном из США, так как ЕС не утвердил поставки ГМО-продуктов.

Импорт подсолнечного масла в ЕС-27 снизится на 200 тыс т в 2009/10МГ из-за низкого предложения. Производство продукта останется на прежнем, довольно высоком уровне и составит 2,5 млн т.

Спрос на рапсовое масло со стороны пищевиков вырастет из-за нехватки соевого и подсолнечного масел. Биодизельная промышленность увеличит использование рапсового масла на 65–70% (0,5 млн т).

Использование пальмового масла в ЕС-27 увеличится на 0,4 млн т в 2009/10МГ в пищевой и непищевой отраслях благодаря приемлемым ценам.

Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.

Динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла на прошедшей неделе была разноплановой. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке незначительно укрепились (на 15 USD/т) и для поставок в октябре 2009 года составили 810 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа.

Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в сентябре 2009 года составили 330 USD/т.

За неделю подсолнечник в России прибавил в среднем 100 руб и вырос до 10350 руб/т. Маслозаводы, обеспокоенные перспективами нового урожая, постепенно повышают закупочные цены. На рынке подсолнечного масла усиливаются понижательные тенденции — на 1000 руб до 27750 руб/т. Разнонаправленное движение цен на сырье указывает, что в ближайшее время бизнес мелких переработчиков может стать нерентабельным. Для сельхозпроизводителей эти тенденции — повод задуматься, насколько длительным и устойчивым будет рост цен на подсолнечник. Считаем, длительным выжиданием высоких цен увлекаться не стоит.

В России убрано 1/3 посевных площадей подсолнечника. Валовой сбор — 6,2–6,4 млн т (7,3 млн т в 2008 году).

В августе РФ снизила экспорт подсолнечного масла более, чем на 50%, по сравнению с июлем текущего года. За период сентябрь-август 2008/09МГ этот показатель оценивается в 0,82 млн т.

Валовой сбор подсолнечника в 2010 году в Аргентине прогнозируется на уровне 3,7 млн т, что на 0,6 млн т больше, чем годом ранее. Напомним, что в 2009 году производство подсолнечника значительно снизилось из-за засухи и составило 3,1 млн т.

Раздел 3. Рапс и продукты переработки.

На мировом рынке цены на рапс за прошедшую неделю демонстрировали падение на 4–11 USD/т, чему способствует рост предложения рапса нового урожая. Благоприятные погодные условия в Канаде дают возможность ускорить сбор канолы.

На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009 года составили 853 USD/т (на 4 USD/т меньше).

В текущем году производство рапса в ЕС-27 превысило прогнозы и составило 20,8 млн т, что на 1,9 млн т больше, чем годом ранее. Производство рапса в Польше оценивается в 2,4 млн т при средней урожайности 3,0 т/га.

Раздел 4. Соя и продукты переработки.

На мировом рынке соевого масла за прошедшую неделю наблюдалась понижательная ценовая тенденция из-за падения цен на тропические масла.

Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в ноябре составила 838 USD/т (на 33 USD/т меньше).

Экспорт соевого масла США прогнозируется значительно увеличиться в октябре-декабре 2009 года, причиной чего является спад производства и экспортного предложения сои Южной Америкой.

Мировое предложение соевого шрота будет ограничено в октябре-декабре 2009 года и в начале 2010 года. Значительное уменьшение предложения сои и шрота в Южной Америке не может быть полностью возмещено поставками из США и других экспортирующих стран. Это повлияет на рост цен на шрот на протяжении 1–3 месяцев. В ЕС-27 будет наблюдаться нехватка сои, в связи с запретом Еврокомиссии на импорт ГМО-продукции. Такая ситуация является очень неблагоприятной для американских компаний, поскольку в текущем году в США ожидается рекордный урожай сои. ЕС-27 будет закупать сою в Аргентине и Бразилии, несмотря на более высокую цену.

Недостаточное предложение сои и продуктов ее переработки основных экспортирующих стран, дает возможность выйти на рынок Индийским и Китайским переработчикам и экспортерам.

Ситуация измениться в марте-сентябре 2010 года, в связи с прогнозами рекордного урожая сои в Южной Америке на 27–28 млн т. Мировое производство соевых бобов превысит спрос на 15–16 млн т.

Новый урожай сои будет доступен в Бразилии в штате Мато Гроссо уже в январе. В центральной части региона фермеры планируют засеять 1,7–1,8 млн га новыми сортами сои, которые достигают зрелости за 90–100 дней после посева. Валовой сбор данной сои прогнозируется на уровне 5,0 млн т.

В США сбор урожая соевых бобов может быть отложен в связи с неполным созреванием культуры и частично из-за большой влажности полей после проливных дождей. Большой мировой спрос на сою из США не может быть удовлетворен в данное время из-за недостаточного экспортного предложения. Можно прогнозировать рост переработки соевых бобов в США и увеличение поставок сои, соевого масла и шрота, начиная с октября.

В связи с ростом спроса на соевые бобы из США, запасы сои на конец февраля 2010 года могут снизиться до 34,7 млн т, против 37,0 млн т в феврале 2009 года.

За период 10–17 сентября США заключили контрактов на поставку 1,15 млн т соевых бобов. Суммарные обязательства по поставкам сои в 2009/10МГ к 17 сентября составляют 18,78 млн т, что на 88% больше, чем годом ранее. Китай закупил 0,65 млн т сои за неделю 10–17 сентября, а суммарные закупки Китаем из США оцениваются в 11,48 млн т, против 5,1 млн т годом ранее.

За период 10–17 сентября США заключили обязательства на поставку 106 тыс т соевого масла, 88 тыс т должны быть отгружены в октябре-сентябре 2009/10МГ, 12 тыс т из которых в Венесуэлу. Суммарные обязательства по поставкам соевого масла из США к 17 сентября оставили 244 тыс т, против 63 тыс т годом ранее.

Переработка соевых бобов в США в августе текущего года составила 3,26 млн т, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Следствием чего является уменьшение производства соевого масла и увеличение внутреннего потребления на 6%.

Тайванская соевая Ассоциация по закупкам объявила тендер 30 сентября на покупку 40,0–60,0 тыс т сои из США или Бразилии с поставкой в ноябре.

Факторы, которые будут определять ценовую политику на рынке соевых бобов:

Из-за значительного сокращения запасов соевых бобов Аргентина снизит переработку и экспорт сои на 2,6 млн т и 2,1 млн т соответственно в сентябре-феврале 2009/10МГ. В Бразилии эти показатели в сентябре-январе 2009/10МГ снизятся на 1,2 млн т и 2,8 млн т соответственно. В сентябре-феврале 2009/10МГ прогнозируется уменьшение экспортных поставок соевого шрота на 2,0 млн т из Аргентины и на 0,8 млн т из Бразилии. Такое снижение экспорта не может быть удовлетворено ростом поставок из США. Появляется возможность экспортировать соевый шрот из Китая и Индии.

В связи с уменьшением мирового предложения соевых бобов в сентябре-феврале 2009/10МГ одним из ключевых факторов будет продажи фермеров сои из Аргентины, США и Индии, которые будут ориентироваться на рост цен, что ограничит продажи.

Посевы соевых бобов в Южной Америке в хорошем состоянии, В первые 28 дней сентября погодные условия в Аргентине улучшились, что дает возможность прогнозировать благоприятное развитие посевов сои. В Бразилии также успешно проходит посевная кампания, где внедряются новые быстросозревающие сорта сои, что позитивно отразится на валовом сборе.

Закупки пальмового и соевого масел Китаем и Индией будут влиять на ценообразование. Текущий запас пальмового масла в Китае довольно высокий, в связи с этим прогнозируется уменьшение импорта в октябре-ноябре 2009 года. Несмотря на это, правительство Китая будет пытаться держать запасы масел на высоком уровне, причиной чего являются прогнозы об уменьшении мирового предложения пальмового и соевого масел в январе-марте 2010 года.

Низкие темпы авторизации продукции, которая содержит ГМО в ЕС-27, создает проблемы для ряда перерабатывающих предприятий. Импорт соевых бобов из США будет заблокирован как минимум до ноября-декабря 2009 года, что влечет за собой снижение переработки сои в ЕС-27, так как предложения из других стран несущественно. В связи с этим, можно прогнозировать рост импорта соевого шрота в период, когда мировое предложение этого продукта значительно снизится и поставки из США также будут недоступны. Следствием всего этого, Стоит ожидать рост цен на соевый шрот в октябре-декабре 2009 года. В данный момент европейские переработчики столкнулись с проблемой нехватки сырья, так как были заблокированы поставки льна из Канады.

Переработка соевых бобов в Аргентине в сентябре-феврале 2009/10МГ снизится до 12,9 млн т, что на 2,6 млн т меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В октябре этот показатель может снизиться до 2,4 млн т, в ноябре-до 2,3 млн т и в декабре-до 2,2 млн т.

Переработка сои в Бразилии уменьшится до 2,4 млн т в октябре, 2,3 млн т в ноябре, 2,0 млн т в декабре и 1,3 млн т в январе. Данная негативная тенденция повлияет на снижение экспортных поставок соевого масла и шрота.

Прогнозируется, что суммарный экспорт соевого шрота Аргентиной и Бразилией снизится на 2,8 млн т в сентябре-феврале 2009/10МГ.

Раздел 5. Тропические масла

На рынке тропических масел наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в ноябре составляет 660 USD/т, что на 25 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Цены на пальмовое масло в Малайзии снизились ввиду хороших прогнозов производства в сентябре, которое оценивается в 1,65 млн т, что на 10% превышает показатель прошлого месяца. Также прогнозируется рост производства пальмового масла в октябре и ноябре. Несмотря на это, можно ожидать рост цен на пальмовое масло уже в январе-марте, когда производство сезонно снизится.

Экспортеры пальмоядрового шрота ищут новые рынки, чтобы компенсировать снижение спроса со стороны ЕС-27. В результате более привлекательных цен, прогнозируется, что Китай увеличит импорт данного товара до 190 тыс т в октябре-сентябре 2008/09МГ, Филиппины закупят 100–110 тыс т, Таиланд-50 тыс т, а Вьетнам импортирует 150–160 тыс т пальмоядрового шрота.

Мировое производство пальмоядрового шрота увеличится на 0,4 млн т в 2009/10МГ, что в свою очередь отразится на росте мирового экспорта, который оценивается в 5,2 млн т в 2009/10МГ (на 0,3 млн т больше, чем в 2008 году). Экспорт пальмоядрового шрота из Индонезии прогнозируется на уровне 2,7 млн т, а из Малайзии этот показатель составит 2,3 млн т.