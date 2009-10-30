Цены на пшеницу начинают снижаться

За минувшую неделю агрокультуры немного «поубавили» в цене на рынке зерновых, сообщается в еженедельном обзоре аграрных рынков от ФГ «КАЛИТА-ФИНАНС», сообщает АгроПерспектива.

Пшеница:

Цены на пшеницу после достижения очередного локального максимума в конце прошлой недели на уровне $5,74 за бушель ($211,03 за тонну), в ходе последних трех сессий планомерно снижаются, опустившись на открытии торговой сессии среды ниже уровня $5 за бушель ($183,82 за тонну). Причина разворота тенденций – укрепление доллара на международном валютном рынке. Так с начала недели «американец» укрепился к европейским и «сырьевым» валютам почти на 2%. Говоря о фундаментальных факторах стоит отметить, что по данным министерства сельского хозяйства США к середине октября текущего года объем реализованной и поставленной на экспорт американской пшеницы составил 12,634 млн т, что на треть меньше аналогичных значений прошлого года. Подобная ситуация свидетельствует о сохраняющемся слабом спросе на зерно.

Кукуруза:

Динамика цен на кукурузу в целом, схожа с фьючерсами на пшеницу. Рост американской валюты привел к падению котировок кукурузы с начала недели на 7,5%. В настоящий момент на Чикагской Бирже стоимость декабрьского контракта торгуется в районе $3,65 ($143,70 за тонну) за бушель. Погодный фактор, способствовавший росту цен в предыдущие дни сошел на нет. Между тем к концу октября было собрано только 20% посевов кукурузы, в то время как средний пятилетний показатель превышает 55%. Но в текущих котировках угроза снижения объемов урожая рынком полностью учтена, поэтому дальнейшая динамика кукурузы будет определяться преимущественно внешними факторами.