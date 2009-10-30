Бразилия получила квоту на ввоз сахара-сырца

Квота на ввоз сахара-сырца из Бразилии в Украину в 2009 г. составляет 194 тыс. т, или 73,6% от общего размера квоты в 263,6 тыс. т. На второй позиции находится Куба с 20,5 тыс. т, или 7,8% от общего размера квоты, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на "Экономические известия".

Замыкают пятерку Таиланд — 11,2 тыс. т (4,2%), Гватемала — 10,2 тыс. т (3,9%). Ранее Украина обязалась перед Всемирной торговой организацией ввести квоту на ежегодный льготный импорт в страну 260 тыс. т тростникового сахара-сырца.