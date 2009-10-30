"Нибулон" открыл два комплекса для зерновых и масличных культур

Компания-экспортер "Нибулон" (г. Николаев) ввела в эксплуатацию два комплекса по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур в Ромодане и Глобино (Полтавская обл.).

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, сегодня состоялось торжественное открытие новых комплексов.

В Глобино объем хранения зерна в элеваторе составляет 66 тыс. тонн, мощность сушилок - 4 тыс. тонн в сутки, мощность по приемке и отгрузке на железнодорожный транспорт - 5 тыс. тонн в сутки. Площадь общего участка, на котором расположен комплекс, составляет 4,95 гектара. Ввод его в эксплуатацию позволил компании, кроме удовлетворения собственных бизнес-интересов, создать 60 новых рабочих мест.

В Ромодане площадь общего участка, на котором расположен комплекс, составляет 17 гектаров. Объем хранения зерна составляет 150,5 тыс. тонн, мощность сушилок - 8 тыс. тонн в сутки, мощность по приемке и отгрузке на железнодорожный транспорт - 5 тыс. тонн в сутки.

Напомним, в середине октября также был введен в эксплуатацию еще один новый элеватор компании, расположенный в Черкасской области.

Строительство элеваторов в Полтавской области началось в июле-августе текущего года и осуществлялось в рамках реализации проекта ООО "Нибулон" по строительству 8 элеваторов общей мощностью около 300 тыс. тонн, строительства 24 барж дедвейтом 108 тыс. тонн, строительства и покупки 14 морских и речных буксиров, строительства речных терминалов (общая стоимость этого проекта составляет 150 млн. долларов).

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.