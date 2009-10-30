В Днепропетровской обл. господдержка аграриев уменьшилась

Сельхозпроизводители Днепропетровской области с начала т.г. получили 51,5 млн. грн. господдержки, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам, из указанной суммы 10 млн. грн. направлено из Госбюджета на компенсацию процентных ставок по привлеченным агрохозяйствами региона кредитам в коммерческих банках.

«Это одна десятая часть от необходимого», - уточнил начальник главного управления АПР.

В.ПРИХОДЬКО отметил, что сельхозпроизводители Днепропетровской области надеются до конца текущего года получить рассчитанные ими суммы по госкомпенсации за привлечение банковских кредитов – 106 млн. грн.

По его словам, аграрии региона в 2009 г. привлекли 551 млн. грн. кредитов в банках. В 2008 г. объем полученных кредитов составлял 1,5 млрд. грн.