В Днепропетровской обл. закупки зерна в Аграрный фонд выросли

В Днепропетровской области в текущем году объемы закупок зерна в Аграрный фонд увеличились относительно 2008 года на 120 тыс. тонн – с 77 тыс. тонн до 197,6 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Василий ПРИХОДЬКО.

По его словам, третья часть закупок была прокредитована Аграрным фондом. Стоимость закупок зерновых по прямым договорам составила: за 1 тонну пшеницы 2-го класса – 1,418 тыс. грн., пшеницы 3-го класса – 1,251 тыс. грн., 1 тонну ячменя – 900 грн., кукурузы – 850 грн.

Как отметил В.ПРИХОДЬКО, это одни из самых высоких цен, предлагаемые товаропроизводителям зерновых региона в текущем году.