ОАО “Национальная акционерная компания “Украгролизинг” осуществит дополнительный выпуск акций на сумму 163,976 млн. грн.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины “О дополнительном выпуске акций ОАО “Национальная акционерная компания “Украгролизинг” (от 21 октября 2009 г. № 1265-р) опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно распоряжению, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК уполномочен подписать протокол о дополнительном выпуске акций “Украгролизинга” в документарной форме на сумму фактически перечисленных в 2006 году средств (163975,5 тыс. гривен) в связи с увеличением уставного фонда компании на выполнение распоряжения КМУ от 11 октября в 2006 г. № 508.

В свою очередь “Украгролизинг” должен обеспечить регистрацию дополнительного выпуска акций в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.