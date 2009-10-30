“Нобл Ресорсиз Украина” приобретает контрольный пакет Новоалексеевского элеватора
14:43, 30 октября 2009Агро
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Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО “Нобл Ресорсиз Украина” приобрести контрольный пакет акций ООО “Новоалексеевский элеватор”.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.
Согласно сообщению, ООО «Нобл Ресорсиз Украина» (г. Киев), которое осуществляет деятельность по покупке и реализации сельскохозяйственных культур, приобретет доли в уставном капитале ООО «Новоалексеевский элеватор» (г. Днепропетровск), которое предоставляет услуги по первичной обработке и хранению зерновых и технических культур.
Разрешение АМК обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
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