“Нобл Ресорсиз Украина” приобретает контрольный пакет Новоалексеевского элеватора

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО “Нобл Ресорсиз Украина” приобрести контрольный пакет акций ООО “Новоалексеевский элеватор”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, ООО «Нобл Ресорсиз Украина» (г. Киев), которое осуществляет деятельность по покупке и реализации сельскохозяйственных культур, приобретет доли в уставном капитале ООО «Новоалексеевский элеватор» (г. Днепропетровск), которое предоставляет услуги по первичной обработке и хранению зерновых и технических культур.

Разрешение АМК обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.