Аграрии Херсонcкой обл. посеяли 70 тыс. га озимого ячменя

Агропредприятия Херсонской области, по данным на 30 октября, посеяли 70,78 тыс. га озимого ячменя, что на 37,5% больше запланированного (51,48 тыс. га).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, общее количество площадей, засеянных озимым ячменем, на 32% превышает прошлогодние площади под данной культурой.

Всего аграрии области уже засеяли 95,6% (423,53 тыс. га) площадей, отведенных под озимые зерновые. В частности, кроме ячменя уже посеяно 90,8% (348,83 тыс. га) озимой пшеницы и 51,7% (3,92 тыс. га) озимой ржи.