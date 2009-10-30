Аграрии Херсонcкой обл. посеяли 70 тыс. га озимого ячменя
15:49, 30 октября 2009Агро
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Почти на 40% больше плана
Агропредприятия Херсонской области, по данным на 30 октября, посеяли 70,78 тыс. га озимого ячменя, что на 37,5% больше запланированного (51,48 тыс. га).
Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, общее количество площадей, засеянных озимым ячменем, на 32% превышает прошлогодние площади под данной культурой.
Всего аграрии области уже засеяли 95,6% (423,53 тыс. га) площадей, отведенных под озимые зерновые. В частности, кроме ячменя уже посеяно 90,8% (348,83 тыс. га) озимой пшеницы и 51,7% (3,92 тыс. га) озимой ржи.
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