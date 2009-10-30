Заканчивается уборка гречихи и подсолнечника

В Тернопольской области завершается уборка гречихи и подсолнечника.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, подсолнечник убран на площади 4,5 тыс. га, что составляет 90% от общей площади. Намолочено 8,7 тыс. т при средней урожайности 19 ц/га.

По данным М. ДЕРМАНСКОЙ, подсолнечник еще не обмолотили 3 района, поскольку они позже начали собирать урожай и сейчас из-за мокрых корзинок на могут провести обмолот. Она отметила, что самая высокая урожайность подсолнечника зафиксирована в Подволочисском районе – 25 ц/га.

Гречиха, по данным начальника отдела, убрана на площади 11,2 тыс. га (92%). Намолочено 9,7 тыс. т при средней урожайности 8,7 ц/га. Самая высокая урожайность – в Тернопольском районе (10,9 ц/га), самая низкая – в Подгаецком (4,1 ц/га). “Там хуже почвы. Кроме того, многое зависит от ухода и сроков посева. Была жара, и у кого период цветения пришелся на эту пору, у тех гречиха плохо была опылена, поскольку пчелы в жару летают мало”, – объяснила разницу в уровне урожайности гречихи в области М. ДЕРМАНСКАЯ.