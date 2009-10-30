В Винницкой обл. реализация молочных продуктов выросла

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-сентябре 2009 года увеличили реализацию молока и молочных продуктов на 15,3%, или 12,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 91,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период цена молока и молочных продуктов, которые реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 15,6%, или 0,340 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,838 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2009 года реализация молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 16,5%, или 11,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 81,6 тыс. тонн.