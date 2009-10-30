В Винницкой обл. выросло производство сгущенного молока

В январе-сентябре 2009 года предприятия Винницкой области увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2008 года производство сливок на 57,4%, сгущенного молока – на 75,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ

Он пояснил, что это вызвано возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением на аналогичную продукцию импортного производства.

В частности, в январе-сентябре т.г. предприятия Винницкой области выработали 4,225 тыс. тонн сливок, что на 1,54 тыс. тонн (57,4%) больше, чем в январе-сентябре 2008 года.

В январе-сентябре т.г. предприятия Винницкой области выработали 7,321 тыс. тонны молока сгущенного, что на 3,149 тыс. тонн (75,5%) больше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области действуют 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.