В РФ собран 101 миллион тонн зерна

К началу ноября в России было собрано 101 миллион тонн зерна в бункерном весе, или 92-93 миллиона тонн в чистом весе. Об этом заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, передает РИА Новости.

Таким образом, России пока не удалось побить рекорд прошлого года, когда сбор зерна составил 108 миллионов тонн. В то же время текущий урожай превышает средний показатель за последние десять лет.

Ранее первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявлял, что всего в текущем году, по оценкам некоторых экспертов, сбор зерна в России может составить от 95 до 97 миллионов тонн. Стоит отметить, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, мировой урожай зерновых в 2009 году будет на три процента ниже по сравнению с рекордным 2008 годом.

2 ноября текущего года в России начались зерновые интервенции, сообщает ИТАР-ТАСС. В первый день их проведения на продажу в Сибири было выставлено 5,4 тысячи тонн пшеницы. Всего в Алтайском крае, где в текущем году собрали рекордные 5,7 миллиона тонн зерна, в интервенциях будут участвовать более 250 хозяйств, готовых продать государству 600 тысяч тонн пшеницы.

Целью зерновых интервенций, проводящихся в России с 2001 года, является поддержка отечественных сельскохозяйственных производителей. В ходе интервенций государство покупает или продает зерно, чтобы поддержать на него стабильные цены.