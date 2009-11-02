Госкомлесхоз предлагает перераспределить лесной налог

Государственный комитет лесного хозяйства Украины предлагает перераспределить так называемый лесной налог в интересах местных общин. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госкомлесхоза Николай ТИМОШЕНКО во время коллегии комитета, которая состоялась в Закарпатской области 30 октября т.г.

По его словам, такое решение принято на коллегии комитета по итогам 9 месяцев текущего года, которая состоялась в этот же день в Ужгороде.

«Мы станем инициаторами того, чтобы лесной налог, который сегодня стопроцентно забирает государство, частично, может, даже наполовину, оставался на счетах местных общин», – сказал Н.ТИМОШЕНКО.

Он также сообщил, что по результатам коллегии даст поручение о разработке соответствующего законопроекта. Однако, отметил Н.ТИМОШЕНКО, этот вопрос еще нуждается в дополнительном изучении.

По словам председателя Госкомлесхоза, причиной внесения такого предложения является то, что хозяйствование в лесах наносит определенный вред местным общинам, к тому же, необходимо решать ряд проблем именно на местах. «Люди видят, например, что мы разбиваем дороги, и мы от этого не отгораживаемся, мы должны предпринять качественный шаг в сторону общин, людей, которые там проживают. Люди должны знать, как мы ведем хозяйство, и должны получать выгоду от этого», – сказал Н.ТИМОШЕНКО.