Госкомлесхоз готовит проект постановления КМУ

Государственный комитет лесного хозяйства Украины готовит проект правительственного постановления о временном приостановлении согласований на выделение в пользование территорий под охотничьи хозяйства до законодательного урегулирования вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госкомлесхоза Николай ТИМОШЕНКО во время коллегии по итогам работы за 9 месяцев т.г., проходившей в Закарпатской области в пятницу.

По его словам, проект постановления разрабатывается специалистами комитета в связи с выявленными в последнее время скандальными фактам самовольного присвоения лесных территорий в регионах, и в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

«Я не хотел бы быть радикальным, но отдельные собственники наделали вотчины – кафе, кабаре и другие развлекательные заведения, и нога простого жителя не может ступить на эти земли. А еще иногда все это находится за сеткой высотой в 4-6 метров. Это вызывает гнев людей, мол, почему это кто-то пользуется, а кто-то не может даже за грибами пройти», - отметил Н.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 октября министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в ходе поездки в Закарпатскую область заявил, что «согласно Лесному кодексу, лес не может передаваться в аренду», поэтому получение одной из фирм области в пользование до 2036 года 20 тыс. га леса в аренду является неправомерным, потому что «действующее законодательство не предусматривает вообще такого способа владения лесом, а документы для подготовки такого решения областным советом были сфальсифицированы».